豬哥亮爆病危看塔位 經紀人否認：他沒事

豬哥亮2014年確診罹患大腸癌。（圖／本報系資料照）

藝人豬哥亮2014年確診罹患大腸癌2期，但未即時治療，拖到去年才因腹水多達6600c.c.，緊急住院開刀，不過現傳出他病情再度告急，1周前又住院，一度發出病危通知，據悉，家屬已經在看塔位了。

豬哥亮至今做了5次化療，但癌細胞已從大腸轉移至肝、肺，《壹週刊》爆料他1周前再送進台大醫院，但因身體虛弱無法化療，醫師一度發出病危通知，目前雖暫時度過難關，但進入「安寧療護」階段，並簽署放棄急救同意書了。

而批踢踢網友也爆出他「往生了」消息，不過豬哥亮經紀人回應《中時電子報》，表示他目前沒事，謝謝關心。

(中時電子報)