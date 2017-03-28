幾張公文就想要4500億？朱立倫：勿有政治立場

新北市長朱立倫強調，爭取建設秉持市民立場，不要有政治立場。（池雅蓉攝）

前瞻基礎建設計畫公布後，新北市對於獲選計畫與中央意見仍不一，外界更質疑市府僅用「幾張公文」就想要4500億預算。對此，新北市長朱立倫未正面回應，僅強調仍秉持市民立場，不要有政治立場，每個計畫也都有個別報到各部會，再彙整給立委、行政院。

朱立倫於今日市政會議時提及前瞻計畫，強調不僅前瞻計畫，這段時間爭取中央建設遇到許多困難，去年就已經一再提醒，一定會遇到很多困難跟變數，但市府面對的是全體市民，不代表任何政黨，是代表全體市民爭取，立場上一本初衷、全力以赴。

不過，他也提及，行政院說安坑、三鶯線根本沒動工，雖然不是事實，但要自我檢討，為何明明施工1年多、半年多，進度還可以被這樣炒作跟謠言，還必須當天帶媒體去拍攝，若每3個月就將進度展現給媒體，相信再多不實造謠也不會被報導。他更說，至於態度不積極、或其他欲加之罪、藉口，當然不能控制，但一定要盡最大努力。

朱立倫也說，也有同仁說，是因為市長「顏色不對、政黨不對」，他強調市府面對的是市民，不是以政黨、政治作考量，同時也要對積極努力爭取建設的立委表示感謝；對於不爭取建設，反倒砲口面對自己市府的立委，盼他們秉持為市民爭取建設決心，跟他的天職，一起努力。他也說，行政機關有嚴正立場，不是用口水，而是用實際努力來爭取建設。

(中時)