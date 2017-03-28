幾張公文就想要4500億？朱立倫：勿有政治立場
前瞻基礎建設計畫公布後，新北市對於獲選計畫與中央意見仍不一，外界更質疑市府僅用「幾張公文」就想要4500億預算。對此，新北市長朱立倫未正面回應，僅強調仍秉持市民立場，不要有政治立場，每個計畫也都有個別報到各部會，再彙整給立委、行政院。
朱立倫於今日市政會議時提及前瞻計畫，強調不僅前瞻計畫，這段時間爭取中央建設遇到許多困難，去年就已經一再提醒，一定會遇到很多困難跟變數，但市府面對的是全體市民，不代表任何政黨，是代表全體市民爭取，立場上一本初衷、全力以赴。
不過，他也提及，行政院說安坑、三鶯線根本沒動工，雖然不是事實，但要自我檢討，為何明明施工1年多、半年多，進度還可以被這樣炒作跟謠言，還必須當天帶媒體去拍攝，若每3個月就將進度展現給媒體，相信再多不實造謠也不會被報導。他更說，至於態度不積極、或其他欲加之罪、藉口，當然不能控制，但一定要盡最大努力。
朱立倫也說，也有同仁說，是因為市長「顏色不對、政黨不對」，他強調市府面對的是市民，不是以政黨、政治作考量，同時也要對積極努力爭取建設的立委表示感謝；對於不爭取建設，反倒砲口面對自己市府的立委，盼他們秉持為市民爭取建設決心，跟他的天職，一起努力。他也說，行政機關有嚴正立場，不是用口水，而是用實際努力來爭取建設。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。