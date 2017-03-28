小燈泡忌日 母親：沒有一天不落淚

今天是內湖女童「小燈泡」的忌日，母親王婉諭昨晚在臉書發文，提到忌日，痛徹心扉，「沒有一天不想念，沒有一天不落淚」。她今天受訪時說，希望媒體不要進行不當的報導。

司改國是會議第一分組第三次會議，今天早上於司法院三樓會議室舉行。由於今天也是內湖女童「小燈泡」案件週年的日子，身為司改國是會議委員、小燈泡的母親王婉諭上午出席，備受注目。

王婉諭昨天晚間在臉書發表文章，談到今天是小燈泡的忌日，也是一個痛徹心扉的日子。

王婉諭的文章中指出，小燈泡離開後的日子，是艱難辛苦的，沒有一天不想念，沒有一天不落淚；陳教授在小燈泡行兇者的鑑定報告中，指出了家庭與教育確實出現問題，而當300多個日子過去了，她依然認為家庭與教育是重要的。

此外，文章中也說到，每一個人都應該被尊重，不論是輕易評斷穿著吊嘎啊的孩子是受虐兒，或是在偵查階段、相關証據未調查完畢前，就評斷兇嫌女友是共犯，每一則不當報導，絕對都是一次重重的傷害。邁向良善的社會，媒體絕對是很重要的一股力量，公正客觀善盡報導的同時，也別忘了身為媒體的社會責任。

為此，今天的司改分組會議，有大批媒體前往採訪；當王婉諭現身會場時，記者問「有想為小燈泡做些什麼嗎」？王婉諭說，希望媒體能夠進行適當的報導，不要進行不當的報導。1060328

(中央社)