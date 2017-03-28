四技二專統測考生創新低 29日寄准考證

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106學年四技二專統測將於5月6日、7日舉行，今年共11萬3469人報考，比去年少近萬人，創歷年新低，准考證29日寄發，4月26日公布考試地點。

技專校院入學測驗中心表示，106學年四技二專統一測驗今年共11萬3469人報考，較去年減少9827人，二技共9008人報考，比去年少525人。

四技二專和二技統測准考證將於3月29日寄發，集體報名考生准考證將寄發至學校，其餘考生則以掛號寄送至通訊地址；若於4月6日前仍未收到准考證，學校集體報名者請洽代辦報名學校，其餘考生請電洽測驗中心。

測驗中心表示，准考證上載明考試地點、應試時間等資訊，4月26日起也會在測驗中心網站公告統測考試地點等訊息；「試場平面圖」及「試場分配表」將於考(分)區入口處公布，四技二專統測於5月6日上午8時公布，二技統測於5月6日下午2時公布。

106學年統一入學測驗各試場全面開放使用冷氣，申請「非冷氣試場」應試的考生，考生不得以任何理由變更試場；冷氣開放屬於服務措施，相關注意事項請至測驗中心網站所公告的「給考生和家長公開信」查閱。1060328

(中央社)