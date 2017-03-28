高市路竹毒魚案陷膠著 警公布氰化鈉包裝袋追線索
高雄農會理事長李清讚在路竹區2甲半魚塭，今年2月24日被發現遭人用劇毒氰化鈉下毒，魚塭內魚隻全部死亡，損失逾400萬元，由於農會選舉甫落幕沒幾天，就發生這起毒魚案件，地方議論紛紛，懷疑是選舉恩怨。
警方從現場遺留3個氰化鈉袋子追查凶嫌，經過1個多月偵辦，仍毫無頭緒，案情陷入膠著，決定在今天公布氰化鈉包裝袋，希望民眾幫忙提供線索。
但當時媒體就請警方提供氰化鈉照片供民眾指認，也同時提醒其他養殖戶防範，警方卻以辦案保密為由回絕，遲至今日公布，是否早已錯失破案先機？
湖內警分局偵查隊長陳財源尷尬回應，當時未公布，是希望不要引起大家的恐慌，現在公布是要大家小心提防這是毒物，不要誤食。
他還說，雖然包裝袋的公司地址記載是江蘇省昆山市，但追查發現母公司在台中，氰化鈉是在大陸製造的，整批運回台。
由於氰化鈉極毒、列管制，多為化工廠、特殊單位在使用，一般人買不到，他呼籲民眾在任何地點看過該廠牌袋子，內有盛裝白色圓錠的固體物，高2公分、寬4公分，請立即與湖內分局聯絡，如提供線索破案，將酌發獎勵金，電話07-6932157轉9。
(中時)
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