NBA》沃神爆料遭打槍！國王否認要換總管
「爆料天神」沃納洛斯基這次踢到鐵板了！針對沃神28日爆料國王打算解雇現任總管迪瓦茲，改找前七六人總管辛基，國王官方正式做出回應，「國王不會聘僱辛基，也沒有任何取代迪瓦茲的計畫。」等同狠狠打了沃神一槍。
由於先前全明星周末期間，迪瓦茲無厘頭把當家中鋒考辛斯賤價賣到鵜鶘的做法，早已引發不少國王小股東不滿，紛紛跟國王老闆蘭納迪夫施壓，要求趕緊換掉迪瓦茲，才讓沃神收到消息，放話國王打算改找辛基。
在沃神爆料之後，《ESPN》資深記者史坦也報導，國王已跟七六人老闆哈里斯取得跟辛基談判的權利，因為辛基雖在去年4月就已離職，卻該七六人還有合約關係，想要招攬辛基加盟，其他球隊必須先得到哈里斯的同意才行。
沒想到這個爆料還沒成真之前，國王就先公開澄清打算換總管的傳言，擺明就是不給沃神面子，畢竟當前球季還沒結束，跟辛基的談判可能也尚未開始，國王現在可以盡量否認，等到日後就可知道這個爆料的真假了。
(中時電子報)
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