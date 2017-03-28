澳洲發現世界最大恐龍腳印
澳洲古生物學家在澳洲的西北部發現一個約175公分的恐龍腳印，打破過去的紀錄成為目前世界上發現的最大恐龍腳印。
根據CNN報導，這個腳印屬於一隻蜥腳下目(sauropod)長頸的草食恐龍，它的腳印比去年7月在玻利維亞發現的、長達115公分的肉食恐龍腳印。主導這個研究的昆士蘭大學(University of Queensland)教授Steve Salisbury說，「這個大腳印無疑相當壯觀，每有其他恐龍腳印的長度足以相比。」這個長度的腳印顯示，這隻恐龍的臀部距離地面的高度應該高達5.4公尺。
但這個發現只是該校在西澳大利亞洲、鄰近印度洋的金柏利(Kimberley)區的半島上發現的恐龍足跡之一，Salisbury戲稱這片區域為「澳洲的侏儸紀公園」。截至目前為止，該校已經在半島上發現21條不同的恐龍足跡，Salisbury說其中包括5種掠食性恐龍、至少6種長頸草食性恐龍、4種二足草食性恐龍，以及6種甲龍亞目恐龍的足跡。
該團隊除了記錄下發現的足跡、測量它們的大小外，也會製作矽膠模型放置在博物館展示。Salisbury說在這個區域研究的困難處在於，Damier半島的恐龍足跡多半要在潮汐低時才會暴露出 來，所以古生物學家必須要動作很快，最後他們使用了空拍機來測量和研究等。
這個半島的環境很適合製造和保存這些恐龍足跡，有些這部分區域的石頭已經有1.4億年的歷史。Salisbury和他的團隊已經在當地研究了5年，他們在當地也發現澳洲首個劍龍目恐龍存在的證據。
(中時電子報)
文章來源：昆士蘭大學相關影片
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