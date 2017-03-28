聯合國禁核武條約談判 日表態不參加

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日本放送協會（NHK）報導，聯合國啟動有關首度制訂禁止核武條約談判，美國等擁核武國不參加，唯一受核武轟炸國日本也表態跟進。

日本外務大臣岸田文雄今天上午在內閣會議後的例行記者會上表示，針對聯合國啟動的禁止核武條約談判，日本已表態不參加。

岸田說，擁核武國都沒參加談判，這樣不僅無助於無核武世界的實現，只能加深擁核武國與非擁核武國之間的對立，反而易招致反效果。

岸田表示，如果擁核武國與非擁核武國都能努力打造雙方都參加的架構，那才是實現無核武世界的最短捷徑。

聯合國啟動的制訂禁止核武條約談判，有逾100國參加，於27日起展開5天，首日各國代表、核爆受害者等發表演說。

但在會場之外，美國駐聯合國大使海利（Nikki Haley）與英國、法國、南韓等20幾國駐聯合國大使一同發表聲明，重申反對禁止核武條約。這些國家的駐聯合國大使質疑說：「議場內的人能了解我們所面對的安全保障上的威脅嗎？」

日本的軍縮（裁軍）會議日本政府代表部大使高見澤將林在會場上發表演說，他表示，裁減核武必須擁核武國與非擁核武國之間合作才行，日本目前很難以具建設性且誠實的形式參加談判。1060328

(中央社)