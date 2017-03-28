平溪無毒珠蔥滋味 春季嚐鮮正當時
新北市珠蔥主產地在平溪、雙溪及貢寮，東北角因氣候適宜，生產的珠蔥質地柔順細緻。市府與平溪農會成立「珠蔥小舖」，隨時可品嚐珠蔥的鮮甜滋味，與珠蔥蛋捲、珠蔥蔥油餅。
新北市府農業局表示，春季生產的珠蔥品質最佳，口感也最鮮甜，無論是料理成珠蔥蛋，或是做成珠蔥水餃都十分美味。
以紅蔥頭培植出來的珠蔥，具特殊氣味，不會吸引昆蟲啃食，不需要使用農藥，且經濟價值非常高。「珠蔥小舖」常態性販售新北市特產「珠蔥」，及加工品，希望遊客多品嚐春季珠蔥的鮮甜滋味。
平溪區農會理事長胡正吉表示，一年四季都可採收珠蔥，年產值約新台幣2000萬。又以3月、4月是新北珠蔥鮮嫩季節，為方便民眾購買，特別在平溪區農會成立「珠蔥小舖」，常態性販售生鮮珠蔥、珠蔥餅、珠蔥蛋捲、珠蔥蔥油餅等美食。
平溪以放天燈聞名，外籍遊客來台灣觀光，到平溪的旅客有7成來自韓國，韓籍主廚姜育花表示，韓國料理也經常使用珠蔥，春天的珠蔥比較鮮甜，夏天的比較辛辣，民眾可以在家自己醃製傳統的韓式珠蔥泡菜，體驗珠蔥料理的新滋味。
市長朱立倫表示，珠蔥是有代表性的農特產，需要建立品牌與通路。今年結合產地商圈，在平溪、雙溪、貢寮、烏來、深坑與石碇區的餐廳，共同推出美味的珠蔥料理，結合觀光旅遊，藉此塑造新北珠蔥的品牌。
胡正吉表示，為蔥農增加銷售通路，也讓產地商圈能夠活絡繁榮，希望大家多到產地走走。田間廚房小旅行資訊洽平溪區農會(02)2495-1051。1060328
(中央社)
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