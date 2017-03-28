不滿李文忠指摘 吳敦義求償敗訴

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前副總統吳敦義不滿前立委李文忠暗指他出國喬砂石利益和安排正副議長人選，提告求償300萬元，一審敗訴，二審改判李文忠賠50萬元，經最高法院撤銷發回。台灣高等法院更一審今天判李文忠免賠。全案可上訴。1060328

(中央社)