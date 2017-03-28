光隆越南廠房火災 損失1300萬美元

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台灣光隆越南子公司─光隆湄公公司廠房23日發生嚴重火災，損失估計1300萬美元。廠方今年初已購買火災保險，相關損失將由保險公司承擔。

光隆湄公公司位於越南南部芹苴市（Can Tho）茶碌工業區（Tra Noc），專業生產羽絨及寢具，工廠面積約1萬7000平方公尺，聘用當地約1300名員工。

火災於23日上午發生，火勢經數十個小時才得到控制，致使公司2棟廠房燒成灰燼。所幸火災沒有造成人員傷亡，但是財物損失龐大，是當地有史以來最嚴重的火災。

越南媒體今天引述廠方報導，火災損失金額估計1300萬美元，其中生產材料損失金額700萬美元及房屋建築與相關設備損失金額約600萬美元。

報導指出，廠方今年初已與1家外國保險公司簽署購買1項為期1年的火災保險合約，相關損失將由保險公司承擔。目前保險公司與相關單位已展開火災善後處理及估計實際損失金額。

另外，越南總理昨天發布公文，要求公安部與芹苴當局相關單位迅速調查上述火災原因，加強檢查各廠商的消防安全項目，勿讓類似意外再度發生。1060328

(中央社)