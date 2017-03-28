NBA》慘輸馬刺29分 騎士丟了東區第1

詹姆斯運球閃過馬刺前鋒里歐納德的防守。(美聯社)

「小皇帝」詹姆斯這下子勢必震怒了！騎士28日在客場遭到馬刺103比74痛宰，除吞2連敗，更以47勝26敗戰績，拱手把東區第1位置讓給48勝26敗的塞爾提克，無論如何在「三巨頭」到齊狀況下輸這麼慘，實在有點說不過去。

上次騎士單場只拿74分，是在2013月11月2日出戰溜馬，不過說起擁有詹姆斯坐鎮的騎士，上次單場只得74分的時間就更久了，是在2009年2月26日遭遇火箭，假如說今天這場比賽是騎士總教練泰隆盧刻意示弱，他的技巧也太差了！

其實騎士慘敗主因也很簡單，就是三巨頭表現不夠力，詹姆斯雖有17分、8助攻與8籃板，全場投17中7、罰6中3手感欠佳，洛夫與厄文表現更加悽慘，洛夫投12中4、僅拿9分，厄文投13中4、只得8分。

當然三巨頭的低迷，除了自身關係，也是受到馬刺團隊防守影響所致，騎士全場投籃命中率僅3成73，三分命中率更跌到1成54，完全不像那支曾創單場投進最多三分球紀錄的球隊，馬刺的團隊防守確實值得稱讚。

不光只是防守，馬刺進攻也在地主球迷面前打來相當順暢，表現最好的還是新一哥里歐納德，他拿25分、6助攻、6籃板與3抄截，艾卓吉與保羅蓋索各有14分，吉諾比利12分，才讓馬刺可以從開賽一路壓著騎士打到終場。

(中時電子報)