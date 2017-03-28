走時如俠客般瀟灑 漫畫大師鄭問心肌梗塞過世

知名漫畫家鄭問與他的著作。(圖/安古蘭台灣館及鍾孟舜fb提供)

知名漫畫家鄭問3月26日凌晨三點因心肌梗塞過世，享壽58歲。弟子也是漫畫家鍾孟舜在臉書上表示，鄭問走時非常祥和，有如他武林神話般的風格。由於鄭問為人一向瀟灑，不喜排場，婉拒花籃白包，對外也不發訃聞，告別式則將在確定之後公告大家，希望朋友與讀者們送他一路順風。

「老師孤高淡泊，但一位傳奇的離開，不告訴大家，我覺得也對不起海內外的讀者，所以我們很歡迎朋友，讀者們，送他一路順風，但也不得不惋惜，獨步武林的神話，乍然終止。」

鍾孟舜表示，老師很不照顧自己身體， 做弟子的也很難勸他，「但如果不是這種燃燒自己生命的個性，畫不出這樣的作品」。

鍾孟舜表示，鄭問已經準備一個要重出江湖的作品，就是將《清明上河圖》繪成漫畫，連分鏡跟故事都已經完成，「希望我們有能力能夠一起把它完成。」

鄭問本名鄭進文，筆名鄭問，生於台灣桃園，復興商工畢業。1990年在日本發表作品時造成轟動，《朝日新聞》讚歎他是漫畫界二十年內無人能出其右的「天才、鬼才、異才」，日本漫畫界更譽為「亞洲至寶」

(中時)