神秘客買川普兒時宅 賣家大賺逾2千萬

美國總統川普在紐約皇后區住到4歲的兒時住家,已由神秘買家以214萬美元(約新台幣6514萬美元)拍得,讓去年12月才買下這棟房子的投資客大賺75萬美元(約新台幣2283萬元)。

路透社報導,紐約房地產拍賣領導業者美國派拉蒙地產公司(Paramount Realty USA)今天宣布這項消息。

同樣來自紐約的投資客戴維斯(Michael Davis)顯然熟讀川普大作「交易的藝術」(Trump: The Art of the Deal),去年12月才以139萬美元買下這棟房子的他,今年1月就把房子拿出來拍賣,本月21日更以214萬美元拍出,短短2、3個月就獲利高達54%。

美國派拉蒙地產公司負責人黑格哈尼(Misha Haghani)說:「這處房產遠遠超過只是1筆不動產物件,這是美國第45位總統的兒時住家,是歷史的一部分。」

他在聲明中說,這賦予這間房屋「無形的價值」。

法新社報導,川普從出生一直到4歲都住在這棟由紅磚打造的仿都鐸式建築,他的出生證明登記的正是這個住址。

去年9月,當時仍是總統候選人的川普上美國國家廣播公司(NBC)「今夜脫口秀」(The Tonight Show)節目時曾說,這棟房子當時正在出售令人「難過」,還說「我想要買下來」。

但黑格哈尼不願透露房子新買主身份,並說這不代表買主不是川普本人。(譯者:中央社許湘欣)1060328

