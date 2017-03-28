神秘客買川普兒時宅 賣家大賺逾2千萬
美國總統川普在紐約皇后區住到4歲的兒時住家，已由神秘買家以214萬美元（約新台幣6514萬美元）拍得，讓去年12月才買下這棟房子的投資客大賺75萬美元（約新台幣2283萬元）。
路透社報導，紐約房地產拍賣領導業者美國派拉蒙地產公司（Paramount Realty USA）今天宣布這項消息。
同樣來自紐約的投資客戴維斯（Michael Davis）顯然熟讀川普大作「交易的藝術」（Trump: The Art of the Deal），去年12月才以139萬美元買下這棟房子的他，今年1月就把房子拿出來拍賣，本月21日更以214萬美元拍出，短短2、3個月就獲利高達54%。
美國派拉蒙地產公司負責人黑格哈尼（Misha Haghani）說：「這處房產遠遠超過只是1筆不動產物件，這是美國第45位總統的兒時住家，是歷史的一部分。」
他在聲明中說，這賦予這間房屋「無形的價值」。
法新社報導，川普從出生一直到4歲都住在這棟由紅磚打造的仿都鐸式建築，他的出生證明登記的正是這個住址。
去年9月，當時仍是總統候選人的川普上美國國家廣播公司（NBC）「今夜脫口秀」（The Tonight Show）節目時曾說，這棟房子當時正在出售令人「難過」，還說「我想要買下來」。
但黑格哈尼不願透露房子新買主身份，並說這不代表買主不是川普本人。（譯者：中央社許湘欣）1060328
(中央社)
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