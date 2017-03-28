六龜芒果樹疑遭下毒 區公所請樹醫診療

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高雄市六龜山區「綠色隧道」上百餘棵芒果樹疑遭人為下毒，121棵一夕枯黃，六龜區長宋貴龍今天說，上午已聯絡林務局林業試驗所商請樹醫生於31日上午為芒果樹診療。

宋貴龍表示，全案已報警緝兇，並持續關注是否傾倒危及路過人車。

宋貴龍指出，綠色廊道全長約3公里，沿途共有313棵芒果樹，這些路樹樹齡約40多年，屬區公所公財，配合台27線拓寬，這些路樹下個月將發包移植，沒想到其中121棵一夕變黃，令民眾相當不捨。

他表示，現場路口沒有監視器，增加警方緝兇困難，不過，警方已允諾加強巡邏，保護其他芒果樹。

宋貴龍指出，前兩週就有發現異狀，當時有報警，以為是病蟲害，警方也允諾加強巡邏，沒想到昨天近半路樹出現症狀，一夕變為枯黃。1060328

(中央社)