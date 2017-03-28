六龜芒果樹疑遭下毒 區公所請樹醫診療
高雄市六龜山區「綠色隧道」上百餘棵芒果樹疑遭人為下毒，121棵一夕枯黃，六龜區長宋貴龍今天說，上午已聯絡林務局林業試驗所商請樹醫生於31日上午為芒果樹診療。
宋貴龍表示，全案已報警緝兇，並持續關注是否傾倒危及路過人車。
宋貴龍指出，綠色廊道全長約3公里，沿途共有313棵芒果樹，這些路樹樹齡約40多年，屬區公所公財，配合台27線拓寬，這些路樹下個月將發包移植，沒想到其中121棵一夕變黃，令民眾相當不捨。
他表示，現場路口沒有監視器，增加警方緝兇困難，不過，警方已允諾加強巡邏，保護其他芒果樹。
宋貴龍指出，前兩週就有發現異狀，當時有報警，以為是病蟲害，警方也允諾加強巡邏，沒想到昨天近半路樹出現症狀，一夕變為枯黃。1060328
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。