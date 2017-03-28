天氣詭譎多變 台東場籲防稻熱病
台東連續幾天氣候多變，誘發稻熱病，台東區農業改良場呼籲農民，做好稻熱病預防工作。
農委會台東區農業改良場表示，最近有監測到台東水稻有部分地區零星發生稻熱病，天氣陰晴不定且伴隨降雨，日夜溫差大，若疏於防治，容易造成疫情蔓延。
台東場表示，稻熱病為水稻流行病，俗稱「稻瘟」，感染初期會在葉表形成墨綠色小斑點，逐漸擴大成二端較尖之紡錘形病斑，中間呈灰白色，邊緣赤褐色，外圍有薄層黃暈，為稻熱病主要病徵。
病害發生與氣溫、雨水（露水）及氮肥有密切關係，在氣溫忽冷忽熱溫差大的環境下，會減弱稻株抵抗力；遇上有雨或清晨葉面露水停滯較久時，葉表水膜可促使病原菌發芽侵入植株，於短時間內爆發疫情。
罹病嚴重程度與田間氮肥管理有關，氮肥過多易使葉色濃綠，稻株徒長，導致植株柔弱，加速病勢發展，稻熱病預防措施首要為合理施肥。
台東場提醒農民，農友施肥時可依據植株生長情形及葉色酌量使用，避免病害擴展及影響藥劑防治效果。防治時機，可參考「農藥資訊服務網」（http://pesticide.baphiq.gov.tw）或「植物保護手冊」（http:// www.tactri.gov.tw/wS &mp=11）之推薦藥劑使用。1060328
(中央社)
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