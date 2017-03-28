前瞻計畫根本綁樁計畫 藍委林為洲：我呸！

國民黨立法院黨團書記長王育敏（中）、首席副書記長林為洲（右）與副書記長曾銘宗28日舉行記者會，痛批政院批前瞻計畫根本是綁樁計畫。（姚志平攝）

國民黨質疑前瞻基礎建設計畫完全偏倚綠營縣市。（國民黨團提供）

國民黨質疑前瞻基礎建設計畫完全偏倚綠營縣市。（國民黨團提供）

國民黨質疑前瞻基礎建設計畫完全偏倚綠營縣市。（國民黨團提供）

行政院日前提出「前瞻基礎建設計畫」挨批預算編列偏重綠營執政縣市，國民黨團書記長王育敏今天在立院舉行記者會，質疑綠營根本是砸錢綁樁。國民黨團首席副書記長林為洲則痛批看不出前瞻基礎建設分配給各縣市預算所參考的人口、面積、貢獻度或需求以及未來規劃等等的考量，一點合理的解釋都沒有，林為洲講到氣頭上還連罵兩次「我呸！」

國民黨團副書記長曾銘宗表示，這個計畫根本是「拼湊綁樁、虧損錢坑、債留子孫」，前瞻基礎建設計畫應該是由中央看哪個地方有需要，統籌來規劃，還得規劃一年來評估建設的財務計畫與可行性計畫，沒想到這次只是行政院政委張景森找地方直接來申報，「這不是綁樁什麼是綁樁？」

國民黨團副書記長蔣萬安也批評，這些建設都不是從人民真正需要的角度來做建設，也毫無前瞻性可言，花大錢去做其他國家幾十年前就做了的建設，此外，根據資料顯示2025年起我國人口將呈現負成長，而這年剛好也是這些建設完工時，這些計畫是否有評估到屆時的人口有沒有辦法支撐這些建設的營運？

(中時)