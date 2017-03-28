前瞻計畫根本綁樁計畫 藍委林為洲：我呸！
行政院日前提出「前瞻基礎建設計畫」挨批預算編列偏重綠營執政縣市，國民黨團書記長王育敏今天在立院舉行記者會，質疑綠營根本是砸錢綁樁。國民黨團首席副書記長林為洲則痛批看不出前瞻基礎建設分配給各縣市預算所參考的人口、面積、貢獻度或需求以及未來規劃等等的考量，一點合理的解釋都沒有，林為洲講到氣頭上還連罵兩次「我呸！」
國民黨團副書記長曾銘宗表示，這個計畫根本是「拼湊綁樁、虧損錢坑、債留子孫」，前瞻基礎建設計畫應該是由中央看哪個地方有需要，統籌來規劃，還得規劃一年來評估建設的財務計畫與可行性計畫，沒想到這次只是行政院政委張景森找地方直接來申報，「這不是綁樁什麼是綁樁？」
國民黨團副書記長蔣萬安也批評，這些建設都不是從人民真正需要的角度來做建設，也毫無前瞻性可言，花大錢去做其他國家幾十年前就做了的建設，此外，根據資料顯示2025年起我國人口將呈現負成長，而這年剛好也是這些建設完工時，這些計畫是否有評估到屆時的人口有沒有辦法支撐這些建設的營運？
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。