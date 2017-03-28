張信哲50歲生日一臉Q彈 公開凍齡唯一撇步

張信哲歡度50歲生日，對於看起來僅30來歲相當凍齡一事，他表示祕訣只有認真洗臉而已。(取材自微博)

「情歌王子」張信哲唱紅〈愛如潮水〉、〈太想愛你〉等經典金曲，事業版圖遍及兩岸三地，而時光飛逝，前天他歡慶50歲生日，眾星紛紛送上祝福，老友哈林更讚他是「少年哲」，讚他完全不顯老，張信哲也在北京舉辦生日會，吸引眾多樂迷到場為他慶生，他則首發新歌〈好好愛個女孩〉MV作為回饋，更大方分享自己的凍齡唯一撇步！

據新浪娛樂報導，張信哲舉辦50歲生日會，現場吸引高達300名粉絲前來同樂，他不僅收粉絲禮物收到手軟，現場更滿布花籃，都是范冰冰、伍思凱、庾澄慶、孫楠、朱孝天等星友致贈，讓張信哲直呼「首先是感動，然後就是感謝！」，他也坦言，自己不是個愛過生日的人，之前幾次計畫生日會都取消了，但這次抵不過歌迷的熱情，才真正舉辦，沒想到能讓彼此都這麼開心。

而關於「情歌王子」50歲卻不顯老的話題，如今的張信哲，不僅身材沒走樣，皮膚甚至相當緊實，看起約莫30來歲而已，對此，他表示沒什麼保養大道理，「不過認真洗臉而已」，另外認為自己內心仍是年輕人，心理年齡可能只有30歲，還說只要音樂上繼續求新鮮，就不會變成50歲的樣子，至於生日願望，張信哲希望「我的家人朋友都健康比我長壽」，相當暖心。

(中時電子報)