臉書誘女學生露上半身 惡男截圖恐嚇露下半身GG了

陳姓男子透過臉書搭訕認識仍在念書的17歲女學生，雙方聯繫一段時間後，陳男就用花言巧語誘對方裸露上半身，以視訊讓他欣賞，沒想到，陳心懷不軌，趁機截圖恐嚇女學生必須讓他再看下半身，東窗事發挨告；高雄地方法院依恐嚇、違反兒童及少年性交易等罪判刑1年，可易科罰金36萬元。

陳男去年5月22日電腦上網，在臉書上結識17歲女學生，覺得其面容姣好，便不斷和她聊天，甚至和她視訊通話；陳男見女學生卸下心房，就引誘她裸露上半身供他欣賞；不料，陳趁機截圖拍下數張女學生裸露上半身照片。

陳男事後將照片回傳女學生，恐嚇她必須再用下半身給他看，否則要把照片傳給其同學、朋友觀賞其青春肉體；女學生飽受驚嚇並不從，陳男果真於同年5月31日把女學生裸露上半身照片傳給她的學妹看，被害女學生輾轉得知後報警提告。

雄院審理時，被害女學生雖願意原諒陳男，不過法官仍認為陳男行為惡劣，依恐嚇、違反兒童及少年性交易等罪判刑1年，若想免除牢獄之災，需得繳交36萬元罰金，全案仍可上訴。

(中時)