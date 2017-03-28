監委提黨產條例釋憲 黃國昌：非常不解

監察院將針對不當黨產處理條例聲請釋憲。時代力量籍立法委員黃國昌今天說，監察院是以什麼資格及理由，突然要申請大法官解釋，「非常不解」，時力認為黨產條例並無違憲問題。

監察委員仉桂美、劉德勳調查，「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」於民國105年8月10日公布施行後，行政院除怠於移請覆議及聲請釋憲外，並設不當黨產處理委員會，違反「中央行政機關組織基準法」限制，調查報告於內政委員會通過後，送交院會，經修正後通過，向大法官聲請釋憲案。

時代力量上午舉行黨團大會會後記者會。黃國昌表示，聲請釋憲後有一定要件的資格要求，除了一般人民用盡司法救濟途徑，判決確定後可聲請釋憲外，一般政府機關行使職權發現疑義時也能聲請釋憲，監察院「適格在哪裡？」他還沒看到完整釋憲聲請書，「有點難以理解」。

黃國昌說，不當黨產處理條例的合憲性，在立法院審議過程中已經過充分討論。時代力量認為黨產條例「沒有涉及違憲問題」。至於中國國民黨指涉黨產條例違憲的指控，不是欠缺法律依據，不然就是相當空泛，對黨產條例的解釋、運用出現相當大的誤解。

他也說，針對行政院不當黨產處理委員會採行的各種措施，國民黨也依程序向行政法院提出黨產會行使職權上不當之處，但最高行政法院裁定，對黨產會有關特定銀行戶頭、支票提領上，行使職權合法性，已做出清楚說明。1060328

(中央社)