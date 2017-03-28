柯文哲訪泰國 行銷觀光推世大運
台北市長柯文哲率領代表團今天上午抵達泰國曼谷蘇凡納布國際機場，這是他首度以市長身分訪問泰國，將行銷台北市觀光和宣傳世大運，廣邀泰國朋友到台北。
代表團將參觀泰國創意設計中心（TCDC）和曼谷藝術中心（BACC），晚間在曼谷洲際飯店舉行「台北觀光之夜」，力推台北市好玩好吃的景點和世大運的宣傳介紹。
至於明天的行程，市政府方面安排參觀曼谷市政，表訂前往玉佛寺和大皇宮，以及朱拉隆功大學的藝術系及劇場，傍晚搭機轉往印度訪問，繼續城市交流行程。
柯文哲上一站訪問馬來西亞首都吉隆坡，舉辦台北觀光之夜「FUN TAIPEI NIGHT」和旅遊發布會等多場活動，並和雪蘭莪州就交通、創新創業及智慧城市等3大議題簽署合作備忘錄。
為配合台北市政府的行銷，鼓勵泰國民眾前往台北旅遊，中華航空公司特別推出3天兩夜的小旅行促銷專案「FUN TAIPEI SUPER」，每人收費1萬5190泰銖（未稅價），有曼谷台北來回機票和兩晚的西門町精選飯店住宿及48小時中華電信Wi-Fi，也提供第2晚續住半價的套餐（每人1萬4130泰銖），6月底前參加者再送台北雙層巴士日間乘車券。1060328
(中央社)
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