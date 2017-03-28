插旗巴拿馬 陸企有意開發運河周邊

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多家中國大陸國營企業已對開發巴拿馬運河周邊土地表達興趣。外媒認為，這凸顯中國大陸不遺餘力在全球各地投資建設鐵路和港口等基礎設施，加強全球貿易連結。

路透社報導，巴拿馬運河管理局（ACP）局長季哈諾（Jorge Quijano）27日在上海參加會議前表示，運河周邊約1200公頃的土地完成5年期的去汙工程後，管理局將在今年底前為物流園區開發公開招標。

季哈諾說，巴拿馬運河管理局已和中國大陸方面接觸。中國交通建設股份有限公司與旗下的中國港灣工程有限責任公司，以及中國中鐵股份有限公司都對這項工程表達興趣。

報導指出，中國大陸為推動「一帶一路」（絲綢之路經濟帶和21世紀海上絲綢之路）戰略，正鼓勵企業在海外投資基礎建設。中國大陸國企近年已投資希臘彼里夫斯港和馬來西亞「大馬城」（Bandar Malaysia）等物流樞紐。

其中，中國遠洋海運集團已在彼里夫斯港等國際港口持股。季哈諾說，中遠海運集團早已向巴拿馬運河管理局洽詢這塊土地的開發計畫。

他表示，巴拿馬運河管理局將把這塊原本是美軍靶場的土地分包給不同業者，並給予最多40年的特許經營權，讓得標業者在土地上開發基礎設施和建物。

此外，接近運河的滾裝碼頭經營權也將在今年中招標。季哈諾說，巴拿馬運河管理局預期日本、中國大陸、挪威和南韓方面會表達興趣。1060328

(中央社)