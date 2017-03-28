前瞻計畫後續 朱立倫：不應有政黨差別

新北市長朱立倫今天表示，市民是大家共同服務的對象，不會因為市長是哪一個政黨而有所差別，建設的目標是為全體市民、為台灣努力，不應市長的政黨或個人的立場，有差別。

針對媒體報導，立法委員吳秉叡指稱「在行政院前瞻計畫中，新北市僅憑幾張公文就想拿新台幣4500億」，記者今天詢問朱立倫有何看法？

朱立倫表示，非常謝謝一些新北市的立委全力以赴，不管是個案到整體的計畫，我們一起努力。當然，也請新北市的立委，大家秉持市民的立場，不要有政治立場考量。

朱立倫說，新北市府每一個計畫案，當然都有個別報到各部會，然後再彙整給立法委員，彙整給行政院，市政建設一起來努力。對於整個市政建設，或者是國家的建設，不會因為市長的政黨或個人立場，有所差別。

新北市政府捷運局表示，問政應有所本，前瞻計畫，所有申請項目都依專業，長期且持續進行，絕不是靠幾張公文，胡亂喊價要計畫，不知立法委員所指為何。

捷運局說，新北市政府此次向行政院提報8項軌道類別前瞻性基礎建設計畫，都經務實專業工程技術、用地取得、財務效益評估，且已完成可行性研究評估、綜合規劃等縝密評估後，才循行政程序提出。

捷運局表示，對於吳秉叡的批評，正如其他立委所言，絕非連可行性評估都未完成，就提出申請，貿然要求納入計畫。

新北市政府捷運局強調，捷運建設經費動輒數百億元，豈是靠幾張公文、靠喊喊口號等兒戲手法，來爭取計畫？ 1060328

(中央社)