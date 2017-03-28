蛀牙怕看牙醫 妙齡女整口爛牙求醫
台南市1名25歲女子因為早年蛀牙怕看牙醫，從缺一顆牙演變成為全口蛀牙，最後連牙醫診所都無法處理；到奇美醫學中心接受跨科別治療3年多才恢復，還成功交了男朋友。
奇美醫學中心牙醫部主治醫師黃鈺芬今天表示，這名25歲的患者是從診所轉診而來，檢查後發現口內後牙有多顆蛀牙殘根，加上長期缺牙，導致良好牙齒往缺牙區傾斜。原本良好的牙齒因清潔不易，又導致蛀牙。
黃鈺芬表示，這名病患自述因為害怕看牙醫，因此常常就是不理會蛀牙的問題。但病患後來已經出現進食困難的狀況，容貌也受到影響，生活品質變得很差。
她說，這名患者經過3至4年的跨科別治療後，利用矯正讓傾斜的牙齒回復原本位置；缺牙區植牙及製作假牙後，病患終於可以放心露齒微笑、大啖美食，後來還交了男朋友，生活品質大獲改善。但是也花費了不少錢。
黃鈺芬表示，病人常常因單顆缺牙位置在後牙區域，沒有影響到美觀；或是蛀牙不痛就不處理，忽略及時製作假牙的重要性。但很容易因為牙齒間連帶影響的骨牌效應，日後的治療計畫更複雜，要用更多時間及費用來處理。
她說，單顆缺牙的處理方式，最常見的是製作3顆固定式牙橋，或是單顆人工植牙，各有優缺點。若病人為多顆缺牙，治療計畫則視病人情況和需求而定，可根據醫師建議選擇適合自己的治療方式。1060328
(中央社)
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