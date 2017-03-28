監院提黨產條例釋憲 黨產會：尊重大法官

我要評比

監察委員仉桂美、劉德勳對不當黨產條例提出調查報告，監察院院會日前通過向大法官提出釋憲案。黨產會發言人施錦芳今天表示，尊重大法官的決定。

監察委員仉桂美、劉德勳調查，「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」於105年8月10日公布施行後，行政院除怠於移請覆議及聲請釋憲外，並設不當黨產處理委員會，違反「中央行政機關組織基準法」限制，調查報告於內政委員會通過後，送交院會，經修正後通過，向大法官聲請釋憲案。

與會者指出，3月14日召開的監察院會，會中先由調查委員說明為何要提釋憲案，接著會議主席、監察院長張博雅盼審慎處理，詢問大家是否有意見，最後全案修正通過，送交司法院向大法官聲請釋憲。

仉桂美所提的調查報告中指出，黨產條例以立法權授權行政高權，設置黨產會排除包含憲法以下各普通法適用，已逾越德國就東德政黨黨產處理方式等各種轉型正義方式，悖離法治國原則與正當法律程序原則，不符憲法第1條民主國及法治國原則，至為明確。1060328

(中央社)