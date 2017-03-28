外交國際青年大使 著重新南向國家
外交部非政府組織國際事務會副執行長沈文強上午表示，今年「國際青年大使交流計畫」預算往年的3分之1，人數減至75人；配合新政府「新南向政策」，今年將著重訪問新南向政策6個重點國家。
沈文強指出，「國際青年大使交流計畫」預計4月下旬開始受理報名，配合「新南向政策」，將組團訪問新南向重點國家，預計遴選75位國際青年大使，安排8月下旬前往海外訪問交流10天。
但沈文強說，今年有意參加的同學必須完成「志願服務-志工基礎教育訓練」12小時線上課程，並附在報名文件中繳交。
此外，沈文強表示，為配合今年訪問新南向重點國家，嫻熟泰語、印尼語、馬來語的新住民子女報名參加，增進兩國交流。
(旺報)
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