范瑋琪夢幻鞋櫃曝光！分色漸層如彩虹 驚呆鬼鬼

范瑋琪華麗鞋櫃曝光，羨煞不少網友。（圖／本報系資料照片）

演藝圈恩愛夫妻檔范瑋琪（范范）與陳建州（黑人）結婚生子後，生活重心放在一對雙胞胎兒子身上，不時分享飛飛、翔翔成長點滴，而近日范范難得曬出自己的鞋櫃，鞋子不僅多到數不清，還依照顏色排列，鞋櫃曝光後，鬼鬼（吳映潔）也忍不住驚呼是「夢幻鞋櫃」。

范瑋琪昨（27日）晚在IG曬出自家鞋櫃，照片中的鞋子依照高跟、平底分類排列，除此之外，還依照顏色呈現出漸層，雖然有幾格櫃子沒有擺滿，不過鞋櫃中多雙鞋與擺設，讓鬼鬼留言喊「夢幻鞋櫃」，范瑋琪華麗鞋櫃曝光，更是羨煞眾人。

(中時電子報)