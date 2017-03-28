苗栗特教大為看好奧運 囊括4金1銀2銅佳績
國立苗栗特殊教育學校4名身心障礙學生代表隊，參加2017冬季特殊奧運成績穿金戴銀又披銅，雪鞋項目獲2金1銀1銅，競速滑冰項目獲2金1銅，勇奪4金1銀2銅佳績。校方上午安排祥龍獻瑞熱烈歡迎代表隊師生，家長會也獻花頒贈獎金。
校方表示，特教學校是苗栗地區唯一招收中重度以上智能障礙、自閉症及多重障礙學生的國立學校，長期以發揮身心障礙學生優勢能力為教育目標，並以「運動能力之育成，涵詠孩子強健學習的身體」為基礎，透過培養學生運動技能，促進其身心健康，提升生活自理能力及適性潛能。
此次學生代表我國赴奧地利參賽，智能障礙中度學生徐宜筠獲雪鞋項目200M金牌、4x100M
銅牌、多重障礙重度的賴玟溢獲雪鞋項目100M銀牌、4x100m金牌，智能障礙中度的謝葦蓁獲競速滑冰項目111M金牌、333M金牌，智能障礙中度的林汶辰獲競速滑冰項目222M銅牌。
全國獲得16金、11銀及12銅，苗栗特教囊括4金1銀2銅7面獎牌，奪牌表現勇冠全國。其中謝葦蓁去年獲3金，今年再添2金，國內恐無人出其右。
(中時)
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