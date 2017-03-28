指控吳敦義「喬」事 更一審李文忠改判免賠
前立委李文忠，8年前參選南投縣長時，指副總統吳敦義在國民黨祕書長和立委任內，為「喬」南投縣議會正副議長人選及砂石利益，與黑道一起出國，吳事後提告求償。一審判吳敗訴，高院改判李須賠償50萬元並登報道歉，高院更一審今日改判李免賠，全案可上訴。
判決指出，吳敦義主張，李在2009年參選縣長，因民調落後李朝卿，為扭轉選情竟未經查證，於民進黨中央黨部召開記者會，指他跟李朝卿及一位眾所皆知的黑道一起出遊，喬砂石利益及南投正副議長人選，李文忠不實言論嚴重損及他的名譽，須登報道歉並賠償300萬元。
李文忠則辯稱，他在聽聞吳敦義與李朝卿等人同遊峇里島，並向消息來源查證後，才召開記者會公布此事，他已盡合理查證的責任，沒有不法侵害吳的名譽，或惡意傳播不實內容的主觀犯意。
北院採信李的說詞，認為李文忠是曾向南投縣國姓鄉前鄉長莫健明等人查證，已有合理查證及相當確信，且是針對可受公評事項發表言論，並無惡意，判吳敗訴，高院逆轉改判李要賠償50萬元，並登報導歉，案經最高法院廢棄，高院更一審維持北院見解，仍判吳敗訴、李免賠。
(中時)
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