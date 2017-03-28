MLB》熬過2年復健路 柳賢振復活返輪值

柳賢振春訓熱身賽表現亮眼，擠進開季先發輪值。(美聯社資料照)

效力道奇的韓籍左投柳賢振，近兩年大小傷不斷導致身手不若以往，幾乎完全消失在大聯盟，今年他試圖走出低潮，28日帶著春訓熱身賽三戰僅失1分的好狀態對戰白襪，雖然挨2轟失3分吞敗，不過卻已博得總教練羅伯茲(Dave Roberts)信賴，將如願重返闊別多時的先發輪值。

大聯盟前兩年都摘得14勝，柳賢振赴美起步相當順遂，然而好景不常，2014年季後先是遇到堪稱投手大傷之一的左肩關節唇損傷，去年好不容易復出，卻又因左手肘肌腱發炎停機，兩年半僅出賽1場。本季柳賢振力拚重振，他也不只是說說，熱身賽前三場先發投9局僅失掉1分，表現相當神勇。

此役柳賢振雖然一上場，就遭M.卡布瑞拉(Melky Cabrera)擊出陽春彈，4上又被Y.桑契斯(Yolmer Sanchez)轟2分炮，但5局投球也就只失3分，另飆出4次三振。羅伯茲對他的表現大為讚賞，隨後宣布他將重返先發輪值，「他讓我們沒理由不那麼做，能看他健康出賽是件好事，我們期待他成為五人先發之一。」

「我有信心能扛起投1休4輪值！」從谷底反彈，此役用77球投滿5局，柳賢振自認身體比春訓前預期的更健康；與傷勢對抗兩年，如今30歲的他總算回歸戰場、擠進輪值，能再次有機會證明自己，內心充滿了喜悅，「我過往都是先發投手，能回到熟悉的位置，感覺真的很棒，這對我來說是相當有意義！」

(中時電子報)