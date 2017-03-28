北市河濱公園明起3天演習 民眾勿入圍設範圍

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汛期即將到來，台北市工務局水利工程處明天起至3月31日連續3天，在美堤河濱公園進行設施的撤離演習工作，以增加人員工作的熟練度，確保防汛安全；同時間，基隆河藍色公路將暫停營運，提醒民眾注意。

水利處表示，依「水利法」及「河川管理辦法」規定，碼頭、廁所等都屬於非固定性設施，為避免阻礙水流，須於北部海上陸上颱風警報發布後進行設施撤離。在狀況下達後，搶險人員及機具隨演習一一進駐並進行相關設施撤離，為配合演習，施工廠商需出動大型吊卡車進行浮筒碼頭撤離，並熟練地完成碼頭撤離，展現施工廠商的專業程度。

為利撤離演習順利及民眾安全，民眾若於上述河濱公園內遊憩時，請勿好奇進入安全圍設範圍內，以避免發生危險。

(中時)