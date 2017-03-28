不只有香蕉！這東西吃太少 半夜更容易抽筋
很多人會靠吃香蕉來防抽筋，但維生素D缺乏更是抽筋主因！80歲的許爺爺，有運動習慣、身體相當硬朗，近期半夜卻天天腳抽筋痛醒，且一抽就是好幾分鐘、苦不堪言，經檢查發現體內維生素D濃度僅13.2單位，遠低於標準值的30單位。醫師指，全台有66％成人維生素D不足，主因是維生素D的食物攝取不足、日曬時間較少有關。
收治該病例的書田診所腦神經內科醫師黃婷毓表示，維生素D缺乏是造成抽筋的主因之一，因其具有調節鈣、磷等離子進出細胞的作用，一旦缺乏將導致肌肉不正常收縮、或收縮後無法放鬆的「抽筋」現象，「其中又以肌肉能力已走下坡的70歲以上長者、症狀最為明顯」。
一旦出現抽筋，小腿肚的肌肉會收縮成肉眼可見的一團硬塊，時間從數秒等數分鐘不等，若是發生在睡眠期間，幾乎所有人都會被痛醒，進而影響睡眠品質。許爺爺從原先的2~3天抽筋一次，到後來天天被抽筋痛醒；原來他雖有運動習慣，但近期因天氣常濕濕冷冷、導致出門運動、曬到太陽的頻率降低，飲食也未特別注意補充，檢查發現維生素D濃度僅13.2，不僅低於標準的30單位，也因低於20、已達「缺乏」等級，經補充後已明顯改善。
黃婷毓說，大量運動後的肌肉疲勞、電解質不平衡、服用利尿劑或降血脂藥物、洗腎、神經病變等，都是發生抽筋的原因；平時透過多拉筋、伸展肌肉，每天適量曬太陽（南部15~20分鐘、北部30~40分鐘），補充像是牛奶、雞蛋、黑木耳等含維生素D食物，均有助於預防抽筋，讓自己一覺到天亮。
(中時)
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