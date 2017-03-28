UN禁止核武會談 美國帶頭杯葛

有超過100個國家今天展開首次會談，討論聯合國旨在達成一項有法律約束力的禁止核武。美國則因視這個進程不切實際，帶頭發動國際杯葛。

法新社報導，在該項會談開始前，美國駐聯合國大使海利（Nikki Haley）發言表示，鑑於當前全球安全威脅態勢，反對該項禁核規劃。

代表全球最大核武強權的海利在會議外說：「身為一個母親及一個女兒，我只想為家人打造一個無核武的世界；但我們得實際點，有誰相信北韓會同意一個核武禁令？」

海利於一群來自美國盟邦約20名各國大使的集會裡發表談話，包括英、法、南韓、土耳其以及部分東歐國家，也都杯葛禁核協商。

俄羅斯與中國大陸駐聯合國大使特意缺席美國所領導的杯葛，但陸俄兩核武強權也都沒參加聯合國大會裡的禁核協商。海利估計有近40國未參加禁核協商會談。

聯合國123個成員去年10月宣布推動有法律約束力的核武禁令。推動的成員國認為，原子災難的威脅，已因北韓核武計畫與一個難以預料的美國新政府而日益加劇。

在數百個非營利組織支持下，包括奧地利、愛爾蘭、墨西哥、巴西、南非與瑞典等國致力推動核武禁令。但英、法、美、俄及以色列當時都投下反對票，而中國大陸、印度與巴基斯坦則棄權，大部分都是世界已宣告或未宣告的核武國家。

甚至在1945年遭原子彈攻擊、也是全世界唯一曾遭原子武器攻擊的日本，也投票反對禁核協商。日本聲稱缺乏共識的協商，反會破壞有效的核武裁軍進展。

美國在歐巴馬政府期間強力敦促北約盟邦投票反對這項今年舉行的聯合國協商，稱禁令有礙合作因應來自敵對勢力的核威脅。

「國際廢除核武運動」（International Campaignto Abolish Nuclear Weapons）主任費恩（Beatrice Fihn）說：「對歐巴馬政府失望，他們做了一些保證，然後又忽視當中大部分，而現在美國新總統則又升高了我們的憂慮。」（譯者：中央社陳亦偉）1060328

(中央社)