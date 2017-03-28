NBA》籃網回神是因1次練球？林書豪：像鬥狗
籃網能在3月拿下7勝8敗，且在最近12場拿下5成勝率的原因曝光了！根據《Newsday》記者羅根報導，因為籃網在2月28日進行1場不吹犯規的對抗練習，回憶那次充滿肢體碰撞的練球，林書豪說：「就像鬥狗一樣！」
在2月28日那次練球之前，籃網在客場8連戰的前兩戰，分別慘敗給金塊與勇士20、17分，更處1勝27敗的低迷狀態，整體士氣跌到谷底，籃網總教練艾金生才會決定在對抗練習時不吹犯規，且把哨子丟到一旁。
足以想像那次對抗訓練會有多麼激烈緊繃，甚至充滿著火藥味，林書豪說：「有時你必須把球員丟到像是這種充滿競爭精神，或是粗野動作的環境當中，這就是那次練球所發生的事。」
事實上那次練球確實帶給籃網1次震撼教育，也在3月的賽事當中顯現成效，籃網除了兩度擊敗同城的尼克，更爆冷打敗包含灰熊、老鷹等季後賽種子強隊，完全不像那支戰績墊底，早跟季後賽無緣的超級爛隊。
「艾金生一直跟我們強調的事情之一，就是當我們開始建立自己的球隊文化，也逐漸有了彼此之間的堅定友情或文化，我們才可真正並肩作戰，」林書豪說，「這就是那次練球發生的事，一種連續轉變的過程，我們一起投入了。」
林書豪強調，籃網能在3月打出不錯戰績，這對建立下季信心很有幫助，布魯克羅培資當然同意豪哥看法，「艾金生不斷告誡我們，我們總有一天可以突破，我想我們開始做到了，也從未放棄過，所以現在看到成效了。」
(中時電子報)
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