英國啟動脫歐 蘇格蘭恐又尋求獨立

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英國29日將啟動脫歐程序，展開2年談判。蘇格蘭首席大臣施特金曾說，想要留歐的蘇格蘭尋求再舉行一次獨立公投，英國首相梅伊今天特別與施特金見面會商。

英國政府決定啟動脫歐程序後，蘇格蘭首席大臣施特金（Nicola Sturgeon）曾喊話表示，蘇格蘭要在2018年秋季到2019年春天舉辦獨立公投。

施特金指出，她曾提出請求，即使英國其他部分脫歐，仍允許蘇格蘭留在歐盟單一市場，但英國政府至今「堅不讓步」。

梅伊（Theresa May）隨後痛批施特金，認為蘇格蘭想脫離英國的作法「目光如豆」，令人遺憾。她告訴蘇格蘭政府，「現在不是舉行第2次獨立公投的時候」。

蘇格蘭2014年9月曾舉行公投，結果有55%選民反對獨立。根據現行憲法慣例，蘇格蘭二度公投必須獲英國政府同意。

但是施特金及其支持者主張，英國脫歐公投的結果改變了一切。施特金表示，當年投票支持留在英國的蘇格蘭人是投票支持英國作為歐盟成員國，但如今情況已非如此。

英國去年6月舉行脫歐公投時，多達62%蘇格蘭人支持英國留在歐盟。

梅伊今天在格拉斯哥（Glasgow）1家飯店會見施特金。這是施特金宣布公投計畫後，兩人首次會談。

施特金表示，兩人會談氣氛融洽，但對於對方沒聽進她的話「感到挫折」。蘇格蘭議會可望在明天支持施特金在英國脫歐前再次舉行獨立公投的主張。

根據早前民調，2014年公投當時，55%反對、45%支持獨立的比率大致上維持不變，但差距逐漸縮小。3月民調甚至顯示支持與反對呈現五五波。

此外，2014年蘇格蘭獨立公投時，由於英國是歐盟成員，蘇格蘭如果獨立，也仍是歐盟成員，雙方並沒有國界問題。但這次如果蘇格蘭獨立，英國又脫離了歐盟，雙方就必須有清楚的國界劃分。

歐盟也表示，蘇格蘭若獨立，必須排隊申請加入歐盟，但最大的難題在於西班牙。西班牙政府反對歐盟與蘇格蘭單獨會商。1060328

(中央社)