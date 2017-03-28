英啟動脫歐 歐盟執委會主席：一場悲劇
英國29日將啟動脫歐程序，展開2年談判。歐洲聯盟執行委員會主席榮科（Jean-Claude Juncker）說，脫歐「根本是失敗，是一場悲劇」。
根據里斯本條約第50條，歐盟會員國可以依據本國憲法要求退出歐盟。在確定退出歐盟後，當事國必須通知歐洲理事會，以啟動為期兩年的退出協商。英國首相梅伊（Theresa May）29日將正式發函通知歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk），啟動脫歐程序。
榮科日前接受英國廣播公司（BBC）訪問時表示，歐盟和英國的脫歐談判會「很友善」、「公平」，但強調歐盟不會過於「天真」。
他坦言英國得付出一筆「分手費」，但強調這不是「懲罰」，不是「制裁」，只不過是用來補償英國先前的承諾。
榮科並沒有說具體金額，但報導指出，英國和歐盟的「分手費」高達600億歐元（約新台幣1.8兆），來補償先前承諾支付的歐盟預算、承諾承擔的歐盟員工和歐洲議會議員養老金等。
被問到對於脫歐的看法，榮科說，「這是失敗，是一場悲劇」、「我很難過，就像當初英國舉辦脫歐公投時一樣難過。對我來說，這是一場悲劇。」
他表示，「我對於英國絕對沒有抱持敵對的情緒。我們會用很友善、很公平的方式進行談判。而且我們不會太過天真。」
目前有300萬歐盟公民住在英國，住在歐盟27個成員國的英國人則有100萬。英國與歐盟均同意，脫歐談判的最優先事項是確保這些人的權益。
榮科表示，「我非常強調要保障他們的權利。這不是討價還價，這攸關人的尊嚴。」
此外，英國首相梅伊（Theresa May）指出，英國將採取「硬脫歐」，不會保留歐盟部分會籍或半會籍，不會讓英國「半留半退」。她表示，英國將在互惠基礎上透過全面自由貿易協定，尋求最大可能進入歐盟單一市場。
然而，英國已表態要限制移民，若是不接受歐盟核心價值，也就是人員的自由流動，雙方在未來商討協定時勢必會產生許多摩擦。?
歐盟談判專家警告，兩年時間僅足夠英國和歐盟談好「離婚協議書」，英國要和歐盟建立新關係，需要更多時間。如果歐盟同意，可以延長協商期間，讓英國在歐盟多待上一段時間。又或者，雙方可以談判過渡措施。1060328
(中央社)
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範