英啟動脫歐 歐盟執委會主席：一場悲劇

英國29日將啟動脫歐程序，展開2年談判。歐洲聯盟執行委員會主席榮科（Jean-Claude Juncker）說，脫歐「根本是失敗，是一場悲劇」。

根據里斯本條約第50條，歐盟會員國可以依據本國憲法要求退出歐盟。在確定退出歐盟後，當事國必須通知歐洲理事會，以啟動為期兩年的退出協商。英國首相梅伊（Theresa May）29日將正式發函通知歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk），啟動脫歐程序。

榮科日前接受英國廣播公司（BBC）訪問時表示，歐盟和英國的脫歐談判會「很友善」、「公平」，但強調歐盟不會過於「天真」。

他坦言英國得付出一筆「分手費」，但強調這不是「懲罰」，不是「制裁」，只不過是用來補償英國先前的承諾。

榮科並沒有說具體金額，但報導指出，英國和歐盟的「分手費」高達600億歐元（約新台幣1.8兆），來補償先前承諾支付的歐盟預算、承諾承擔的歐盟員工和歐洲議會議員養老金等。

被問到對於脫歐的看法，榮科說，「這是失敗，是一場悲劇」、「我很難過，就像當初英國舉辦脫歐公投時一樣難過。對我來說，這是一場悲劇。」

他表示，「我對於英國絕對沒有抱持敵對的情緒。我們會用很友善、很公平的方式進行談判。而且我們不會太過天真。」

目前有300萬歐盟公民住在英國，住在歐盟27個成員國的英國人則有100萬。英國與歐盟均同意，脫歐談判的最優先事項是確保這些人的權益。

榮科表示，「我非常強調要保障他們的權利。這不是討價還價，這攸關人的尊嚴。」

此外，英國首相梅伊（Theresa May）指出，英國將採取「硬脫歐」，不會保留歐盟部分會籍或半會籍，不會讓英國「半留半退」。她表示，英國將在互惠基礎上透過全面自由貿易協定，尋求最大可能進入歐盟單一市場。

然而，英國已表態要限制移民，若是不接受歐盟核心價值，也就是人員的自由流動，雙方在未來商討協定時勢必會產生許多摩擦。?

歐盟談判專家警告，兩年時間僅足夠英國和歐盟談好「離婚協議書」，英國要和歐盟建立新關係，需要更多時間。如果歐盟同意，可以延長協商期間，讓英國在歐盟多待上一段時間。又或者，雙方可以談判過渡措施。1060328

(中央社)