英國與歐盟離婚 要付出多少代價

英國29日將啟動脫歐程序，展開2年談判。就像夫妻離婚一樣，英國和歐盟要「離婚」，最大的爭議點之一在於「錢」。

英媒報導指出，英國必須付出高達600億歐元（約新台幣1.8兆），來補償先前承諾支付的歐盟預算、承諾承擔的歐盟員工和歐洲議會議員養老金等。這筆支出比英國每年的國防預算還高。

根據英國經濟研究機構「牛津經濟公司」（OxfordEconomics）研究，分手費金額大約在470億歐元；英國歐洲改革中心（The Centre for European Reform）則評估可能高達730億歐元。

雖然歐盟官員說，向英國要分手費是基於「公平原則」，並非懲罰，但錢確實很重要，因為一旦英國出走，歐盟每年預算就破了一個約100億歐元的大洞，可能得找其他成員國分擔，又或是刪減預算，另覓財源等。

然而，「泰晤士報」曾報導，英國政府聘雇律師指出，英國沒有法律義務支付歐盟任何分手費。一名官員比喻，英國脫歐就像是從高爾夫俱樂部退會一樣，不再去打球，就不用繳會費。

英國上議院的研究同樣質疑是否有付分手費的法律義務，同時計算出分手費可能僅有150億歐元。

歐盟官員已經表明，如果雙方沒辦法就分手費達成協議，將不會展開自由貿易協定談判。英國政府則是希望離婚和未來的貿易關係能夠同時討論。

然而，歐盟決心要掌控談判步調。官員指出，直到德國9月國會大選舉行之前，歐盟可能都不會透露分手費的金額。

英國另一方面得付出的代價則在國內經濟情勢。許多挺歐派都曾預測，脫歐後，英國經濟會急速衰退，房價下跌，失業率急速上升。

然而現實狀況是，英鎊在公投結果出爐後確實大幅下挫，英鎊兌美元貶近15%、兌歐元貶10%，但英國經濟並沒有走向末日，事實上，2016年在七大工業國集團（G7）當中，英國的經濟成長率有1.8%，表現僅次於德國的1.9%。

英國2月通膨率達到2.3%，為近3年半以來最高，但失業率並未上升，事實上反而下滑至11年新低的4.8%。房價在短期內來看確實下跌，但以長期來看仍屬上升趨勢。1060328

(中央社)