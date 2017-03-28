英國29日啟動脫歐程序 2年談判起跑

我要評比

英國29日將正式啟動脫歐程序，展開2年談判。漫長的脫歐之路才要開始，這將是二次世界大戰以來，英國最為複雜的談判。

一、什麼是歐盟？

歐盟是由28個歐洲國家組成的經濟與政治夥伴關係，起源於二戰後強化經濟合作的構想。歐盟之後演變為「單一市場」，讓會員國的貨物與人員自由流通。英國於1973年加入歐盟，是第9個成員國，也是僅次於德國的歐盟第2大經濟體。歐盟發行自身的貨幣歐元，有19個會員國採用，但英國仍採用英鎊。

二、為什麼英國要退出歐盟？

挺脫歐人士認為歐盟綁手綁腳，讓英國無法施展，歐盟對企業設下太多規範，每年收十幾億英鎊會員費，但成效卻不彰。他們也希望英國取回邊境的完全掌控權，減少來英工作人數。

近年歐元區債務危機和難民問題不但造成英國經濟的負擔，難民潮也引發社福支出增加和治安等疑慮。

為了安撫黨內疑歐派，前保守黨籍英國首相卡麥隆（David Cameron）曾承諾，若是保守黨贏得2015年大選，就舉行公投決定是否續留歐盟。

三、英國如何脫歐？

根據里斯本條約第50條，歐盟會員國可以依據本國憲法要求退出歐盟。在確定退出歐盟後，當事國必須通知歐洲理事會，以啟動為期兩年的退出協商。

在去年6月23日舉行的脫歐公投中，脫歐派以51.9%比48.1%勝出，確定脫離歐盟，成為里斯本條約第50條第1個適用的國家。

四、為何脫歐公投後，沒有馬上脫歐？

卡麥隆並未啟動脫歐程序，他在去年7月辭職下台，把任務交棒給新首相梅伊（Theresa May）。梅伊就任後，宣布將在今年3月底前根據里斯本條約第50條，正式啟動脫歐談判。

然而，她隨即碰到第一個關卡：脫歐程序法律戰。

英國政府主張，梅伊可以行使通稱「王室特權」的行政權，啟動歐盟里斯本條約的第50條，但訴訟發起人主張，脫歐程序不能不經國會表決逕自展開。

最後，最高法院以八票對三票通過，裁定政府未獲國會授權不得啟動脫歐程序。英國的脫歐之路被迫得先轉個彎，繞進國會尋求批准。

英國上下議院在3月13日晚間通過脫歐法案，恰好趕上梅伊設定的時間表。

距離英國公投脫離歐盟9個月後，英國於3月20日通知歐盟，將在29日啟動里斯本條約第50條，正式展開脫歐程序。

五、接下來的程序為何？

梅伊29日將正式發函通知歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk），歐盟將有48小時提交談判草案，但還需要歐盟27個成員國的同意，談判預計要數月後才會真正展開。

圖斯克表示，歐盟領袖將於4月29日召開特別高峰會，通過英國脫歐談判指導方針，目的是讓英國脫歐對歐盟造成「最少痛苦」。

歐盟執委會可能在5月公布脫歐談判指導方針。

歐盟執委會英國脫歐談判代表巴尼耶（Michel Barnier）預期，要等到5月中旬至月底才會真正與倫敦展開談判。

但雙方要真正進入實質談判，時間還可能拖上更久，因為法國即將在4、5月選出新總統，德國在9月也要舉行國會大選，決定梅克爾（Angela Merkel）是否能連任成功，都可能為談判帶來變數。

六、談判要進行多久？

根據里斯本條約第50條，歐盟會員國若要脫離歐盟，必須通知歐洲理事會，包括英國商品關稅協議、歐盟會員國居民自由移動協議等協議都須在兩年內完成。也就是說，到了2019年夏天，英國將不再是歐盟的一分子。

然而，里斯本條約第50條在2009年才生效，英國又是第一個啟動者，沒有人知道過程究竟要怎麼進行。許多專家都認為兩年時間太短，不太可能完成談判。

英國財政大臣韓蒙德（Philip Hammond）曾說，完成談判可能要花上6年。

七、最糟的狀況？

如果歐盟提出的草案太苛刻，梅伊不接受，談判就可能破局。政府官員預測，談判破局的可能性約有3成。

如果雙方在2年內沒有消弭歧見，英國在沒有簽署貿易協定的狀況下脫離歐盟，那麼就必須遵守世界貿易組織（WTO）的規定，英國和歐盟貿易將會有關稅。整起事件也可能到國際法院（International Court of Justice）尋求解決。1060328

(中央社)