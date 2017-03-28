英啟動脫歐 不能不知名詞：大廢除法案

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英國29日將啟動脫歐程序，展開2年談判。歐盟接下來將商討英國脫歐談判指導方針，英國則將先推動「大廢除法案」。

英國首相梅伊（Theresa May）29日將正式發函通知歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk），啟動里斯本條約第50條，正式展開脫歐協商程序。

歐盟將有48小時提交談判草案。圖斯克表示，歐盟領袖將於4月29日召開特別高峰會，通過英國脫歐談判指導方針。歐盟執委會英國脫歐談判代表巴尼耶（Michel Barnier）預期，要等到5月中旬至月底才會真正與倫敦展開談判。

啟動里斯本條約第50條之後，英國得先等待歐盟一段時間，但國內將先推動「大廢除法案」（Great Repeal Bill），廢止1972年國會通過的「歐洲共同體法案」（European Communities Act）。

未來歐盟的法律不再凌駕於英國法律之上，歐洲法庭的判決也不再適用於英國，英國將成為主權完整獨立的國家，但「大廢除法案」必須在正式退出歐盟後才會生效。

英國媒體預告，在接下來兩年，「大廢除法案」和「脫歐」這兩個名詞出現的頻率可能會差不多。

然而，推出「大廢除法案」也可能是混亂的開始。根據歐盟數據，目前約有2萬項歐盟法律適用於英國，其中約5000項是透過「歐洲共同體法案」適用，一旦廢止「歐洲共同體法案」，這些法律必須一一立法。

梅伊聲稱，「大廢除法案」可以讓英國「奪回控制權」，讓政府及國會挑選想要保留在英國的歐盟法律，剔除不想要的。?但是已有議員表示，如果脫歐談判不甚理想，將不會同意通過「大廢除法案」。

一名保守黨議員表示，「如果談判很糟糕，脫歐派失控的話，我們會拒絕廢止『歐洲共同體法案』。」也有議員認為，如果梅伊主導的脫歐看來會對英國不利，「大廢除法案」至少可以讓議員手握籌碼。

報導稱梅伊打算動用「二級立法」（secondary legislation），讓政府不必透過議員投票修改法律，被批評者指稱這根本就是「亨利八世條款」。亨利八世以專制聞名，在位時曾多次不經議會同意，強行立法。

工黨黨魁柯賓（Jeremy Corbyn）表示，如果梅伊企圖繞過議會同意，工黨將擋下「大廢除法案」。

據報導，梅伊29日發函歐盟後，30日將公布「大廢除法案」白皮書。1060328

(中央社)