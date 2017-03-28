韓劇扮紅娘 藝壇增添多對情侶

我要評比

南韓藝人延正勳和韓佳人、安宰賢和具惠善等明星均因戲結緣，最終步入結婚禮堂。近來韓劇又扮演「紅娘」，促成了多對情侶。

南韓「亞洲經濟」今天報導，韓劇「我的女兒琴四月」的白珍熙與尹賢敏、「華麗的誘惑」的車藝蓮與朱相昱、「家和萬事成」的金素妍與李尚禹、「月桂樹西裝店的紳士們」的趙倫熙與李東健，都是因戲結緣而成為藝壇情侶。

白珍熙與尹賢敏曾在電視劇「我的女兒琴四月」中飾演情侶，二人曾數次出傳出戀愛緋聞，但雙方均否認，表示只是好友關係。

不過，南韓某媒體27日發布白珍熙與尹賢敏的約會照片，雙方所屬經紀公司終於公開承認戀情並稱，經確認，二人確實正在戀愛，「我的女兒琴四月」結束後，從去年4月開始交往。

目前，尹賢敏演出的電視劇「隧道」正在熱播，而剛剛結束了上部作品的白珍熙則正在慎選劇本。

據報導，車藝蓮與朱相昱因MBC電視劇「華麗的誘惑」結緣。二人互為對方理想型，電視劇拍攝結束後，自然而然地發展成戀人。

戀情公開後，二人還同赴海外旅行，甜蜜幸福羨煞旁人。尤其，在S.E.S成員Bada婚禮上，車藝蓮還接到新娘捧花。對此，外界猜測車藝蓮與朱相昱的好事可能近了。

MBC電視台去年2月播出週末劇「家和萬事成」，使主角金素妍與李尚禹在一起。電視劇結束後，這兩名同歲的演員大方承認戀情，並稱正處於互相瞭解的階段。另有報導稱，金素妍與李尚禹將於6月喜結連理。

報導指出，合演KBS電視台週末劇「月桂樹西裝店的紳士們」的趙倫熙和李東健，2月傳出假戲真做，隨後雙方承認戀情，受到了網友祝福。1060328

(中央社)