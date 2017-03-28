韓劇扮紅娘 藝壇增添多對情侶
南韓藝人延正勳和韓佳人、安宰賢和具惠善等明星均因戲結緣，最終步入結婚禮堂。近來韓劇又扮演「紅娘」，促成了多對情侶。
南韓「亞洲經濟」今天報導，韓劇「我的女兒琴四月」的白珍熙與尹賢敏、「華麗的誘惑」的車藝蓮與朱相昱、「家和萬事成」的金素妍與李尚禹、「月桂樹西裝店的紳士們」的趙倫熙與李東健，都是因戲結緣而成為藝壇情侶。
白珍熙與尹賢敏曾在電視劇「我的女兒琴四月」中飾演情侶，二人曾數次出傳出戀愛緋聞，但雙方均否認，表示只是好友關係。
不過，南韓某媒體27日發布白珍熙與尹賢敏的約會照片，雙方所屬經紀公司終於公開承認戀情並稱，經確認，二人確實正在戀愛，「我的女兒琴四月」結束後，從去年4月開始交往。
目前，尹賢敏演出的電視劇「隧道」正在熱播，而剛剛結束了上部作品的白珍熙則正在慎選劇本。
據報導，車藝蓮與朱相昱因MBC電視劇「華麗的誘惑」結緣。二人互為對方理想型，電視劇拍攝結束後，自然而然地發展成戀人。
戀情公開後，二人還同赴海外旅行，甜蜜幸福羨煞旁人。尤其，在S.E.S成員Bada婚禮上，車藝蓮還接到新娘捧花。對此，外界猜測車藝蓮與朱相昱的好事可能近了。
MBC電視台去年2月播出週末劇「家和萬事成」，使主角金素妍與李尚禹在一起。電視劇結束後，這兩名同歲的演員大方承認戀情，並稱正處於互相瞭解的階段。另有報導稱，金素妍與李尚禹將於6月喜結連理。
報導指出，合演KBS電視台週末劇「月桂樹西裝店的紳士們」的趙倫熙和李東健，2月傳出假戲真做，隨後雙方承認戀情，受到了網友祝福。1060328
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。