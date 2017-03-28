豬哥亮傳病逝 經紀人：豬大哥沒事

我要評比

70歲藝人豬哥亮罹患大腸癌，去年開刀治療，今天網路傳出病逝消息，經紀人蘇瑞煌受訪表示，「豬大哥沒事」。

豬哥亮兩年多前證實罹患大腸癌，去年開刀治療成功後，在主治醫師等人陪同下舉辦出院感恩茶會，之後定期接受化療，今年初還現身宣傳賀歲片「大釣哥」，看起來狀態都算不錯。

週刊報導，豬哥亮大腸癌已轉移至肝、肺等處，上週住院要接受第6次化療，但體力難以承擔，至今還沒進行，目前治療方向是安寧療護；今天網路更傳出豬哥亮病逝消息。

豬哥亮經紀人蘇瑞煌上午受訪表示，「豬大哥沒事」，且連說多次沒事，但不願說明豬哥亮病情細節。1060328

(中央社)