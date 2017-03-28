校長楊泮池續任案 台大生籲尊重大學自治
台大校長楊泮池日前在台大校務會議上表達不續任意願，台大研究生協會昨晚發表聲明，呼籲各界依大學自治精神，由校務會議決定楊泮池續任與否。
台大校務會議去年5月已通過校長楊泮池的續任案，但台大校長楊泮池因學術倫理風波，為了不讓台大繼續受誤解與攻擊，日前在校務會議表達不續任意願，台大最遲4月中召開臨時校務會議因應。
台大研究生協會、台大學生會和學院代表等10多名學生幹部昨晚發表共同聲明，聲明中指出，人事自主為大學自治中重要一環，國家權力不應以介入人事的方式干涉學術自由，台大作為大學自治團體，校務會議為最高自治組織，校長楊泮池續任案，將於臨時校務會議中討論，基於大學自治精神，各界和教育部應尊重台大校務會議決議。
聲明中也提到，教育部現在並無針對學術倫理案的專門處理規定，不只台大，各校皆無相關法源可依循，呼籲教育部應訂定完備且細緻的學術倫理案專門處理辦法，讓各大學能依循。
聲明中也呼籲，台大最高決策機關「校務會議」負起責任，在合乎程序正當性及實質正義的原則上，給予當事人充分答辯機會，捐棄情緒、成見或權力之爭，以事實與證據為依歸，客觀、嚴謹的審議檢討楊泮池續任案；由於此次學術倫理爭議引發楊泮池續任與否的討論，希望避免政治力決定，保持學術自主獨立、共同解決問題。1060328
(中央社)
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