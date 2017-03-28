監院提黨產條例釋憲 陳其邁：十足黨國餘孽

監察院認定《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》有違憲之虞，因而提請大法官釋憲。民進黨團幹事長葉宜津今天說，現任監委全由馬政府所提名，竟針對立法權提釋憲，果然是「黨意」監委，此舉已違反憲政分際，直言「撈過界了」。

監委仉桂美、劉德勳調查《黨產條例》有違憲疑慮，監察院會本月14日通過此案。對此，民進黨立委陳其邁、莊瑞雄、葉宜津今舉行「黨意監委護黨產，失控又濫權」記者會反批，雙方隔空交火。

葉宜津指出，監察院只得針對自身職權有疑慮時，才可聲請釋憲。回顧歷年釋憲案，其一，立委、省市議員、國民代表大會是否監院職權行使對象；其二，監院對軍人提出彈劾，是否須移送公懲會，如今提請釋憲，卻是針對立法院之立法權，已形同違憲。

葉宜津也強調，《黨產條例》符合民意，亦是一部行政法，處理行政處分、救濟、訴訟，並無刑事法，也就沒有所謂無罪推定原則，籲監委不要混淆行政法跟刑事法之分際。

民進黨立委陳其邁更直言，這些由前總統馬英九提名的監委是「十足黨國餘孽」，當時審議《黨產條例》時，國民黨就主張，黨產應由監察院調查，果然這次就露出狐狸尾巴，就是要護航、袒護黨產。

陳其邁強調，監院作為最高監察機關，只要彈劾、糾舉、審計之權，跟追討黨產無關，監委「不是9487（諧音：就是白痴）」，「94狂（諧音：就是狂，形容舉措誇張）」，連基本憲政都不懂，籲請監委適可而止，否則只會引起民意反撲，離廢監院的日子亦不遠。

(中時)