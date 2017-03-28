監院提黨產條例釋憲 陳其邁：十足黨國餘孽
監察院認定《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》有違憲之虞，因而提請大法官釋憲。民進黨團幹事長葉宜津今天說，現任監委全由馬政府所提名，竟針對立法權提釋憲，果然是「黨意」監委，此舉已違反憲政分際，直言「撈過界了」。
監委仉桂美、劉德勳調查《黨產條例》有違憲疑慮，監察院會本月14日通過此案。對此，民進黨立委陳其邁、莊瑞雄、葉宜津今舉行「黨意監委護黨產，失控又濫權」記者會反批，雙方隔空交火。
葉宜津指出，監察院只得針對自身職權有疑慮時，才可聲請釋憲。回顧歷年釋憲案，其一，立委、省市議員、國民代表大會是否監院職權行使對象；其二，監院對軍人提出彈劾，是否須移送公懲會，如今提請釋憲，卻是針對立法院之立法權，已形同違憲。
葉宜津也強調，《黨產條例》符合民意，亦是一部行政法，處理行政處分、救濟、訴訟，並無刑事法，也就沒有所謂無罪推定原則，籲監委不要混淆行政法跟刑事法之分際。
民進黨立委陳其邁更直言，這些由前總統馬英九提名的監委是「十足黨國餘孽」，當時審議《黨產條例》時，國民黨就主張，黨產應由監察院調查，果然這次就露出狐狸尾巴，就是要護航、袒護黨產。
陳其邁強調，監院作為最高監察機關，只要彈劾、糾舉、審計之權，跟追討黨產無關，監委「不是9487（諧音：就是白痴）」，「94狂（諧音：就是狂，形容舉措誇張）」，連基本憲政都不懂，籲請監委適可而止，否則只會引起民意反撲，離廢監院的日子亦不遠。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。