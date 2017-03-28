女童遭比特犬拖行 婦搭救反被咬斷指
苗栗縣公館鄉57歲古姓婦人，今天上午出門散步，見一名國小女童被自家飼養的比特犬拉得整個人趴在馬路上，婦人好心上前攙扶，卻反被狗咬斷中指、連脖子也被咬傷。
苗栗縣消防局指出，上午7時許接獲通報，公館鄉沿山道旁有婦人遭狗咬傷，立即派人前往查看，抵達現場發現1名婦人中指被咬斷3公分，脖子還有2處撕裂傷，血流如注。
目擊民眾指出，意外當時，這名女童牽著比特犬，整個人被拉得趴在地上「拖行」，正在散步的古姓婦人見狀，想要上前攙扶，沒想到反而遭到比特犬攻擊，大家看到比特犬凶狠的模樣，第一時間也不敢上前幫忙。
好心的古姓婦人，不僅手上戴的金屬手環和中指都被咬斷，頸部也遭比特犬狠咬造成撕裂傷，救護人員立即協助包紮，並把患者送往醫院急救，所幸沒有生命危險。
名叫「福氣」的比特犬闖禍之後，被拴在家門口，露出一副無辜表情；飼主向警方解釋，清晨原本在幫愛犬洗澡，不小心讓牠跑了出去，小主人追著出去，不小心被狗鍊絆倒。
對於熱心婦人搭救反遭咬傷，飼主不但要負起賠償責任，苗栗縣動物防疫所人員也前往開出勸導單，並將稽查管理上是否失當。1060328
(中央社)
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