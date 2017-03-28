劉樂妍搭機捷讚「台灣NO.1」 網：嘲諷意味濃
劉樂妍近年將事業重心移向大陸，卻因「遼寧艦」議題引發爭議，近日她返台也搭乘通車不久的桃園機場捷運，事後發表心得大讚機捷「舒適又豪華」，不過卻被網友抓包嘲諷意味極濃。
劉樂妍拍下搭機捷沿途的照片，並寫道這是條從小蓋到大的地鐵，搭到那刻讓她直呼好感動，大讚機捷「舒適又豪華」，而且車廂還非常新，不僅從機場走出來完全淋不到雨，還能迅速抵達B1樓層，更大讚只要180元就能到達台北車站，不過一句「没想到在我當奶奶前就可以坐到它」，讓網友質疑話中有話，根本就是反諷台灣機捷。
對此再度引發網友隔空交火，大陸網友酸言「真他媽的貴，這是地鐵價？高鐵差不多」、「樂妍這是高級黑哦」，更不諱言「台灣朋友智商懂反話正說嗎」，對此台灣網友也立即反擊「可悲的過氣女脫星」、「你是台獨份子，我現在舉報你」。
(中時電子報)
關鍵字：劉樂妍
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