劉樂妍搭機捷讚「台灣NO.1」 網：嘲諷意味濃

劉樂妍返台立刻發文嘲諷機捷，引發網友隔空交火 。(圖/本報系資料照)

劉樂妍近年將事業重心移向大陸，卻因「遼寧艦」議題引發爭議，近日她返台也搭乘通車不久的桃園機場捷運，事後發表心得大讚機捷「舒適又豪華」，不過卻被網友抓包嘲諷意味極濃。

劉樂妍拍下搭機捷沿途的照片，並寫道這是條從小蓋到大的地鐵，搭到那刻讓她直呼好感動，大讚機捷「舒適又豪華」，而且車廂還非常新，不僅從機場走出來完全淋不到雨，還能迅速抵達B1樓層，更大讚只要180元就能到達台北車站，不過一句「没想到在我當奶奶前就可以坐到它」，讓網友質疑話中有話，根本就是反諷台灣機捷。

對此再度引發網友隔空交火，大陸網友酸言「真他媽的貴，這是地鐵價？高鐵差不多」、「樂妍這是高級黑哦」，更不諱言「台灣朋友智商懂反話正說嗎」，對此台灣網友也立即反擊「可悲的過氣女脫星」、「你是台獨份子，我現在舉報你」。

(中時電子報)