雲149甲線3道路改善 獲公路總局通過

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雲林縣政府今天表示，雲149甲線、雲1線及雲158甲線等3條道路改善工程，獲得公路總局審議通過，將於近期提報交通部核定。

縣府指出，雲149甲線25K+273至28K+676（古坑草嶺）災害復建工程第一期，工程費約新台幣1億4600萬元；雲1線7K+000至8K+765拓寬工程（麥寮）1億2000萬元；雲158甲線12K+400至13K+140（褒忠鄉潮厝村路段）拓寬工程，約1億元；3條道路改善計畫共計3億6600萬元經費。

雲林縣長李進勇指出，向中央提報的149甲線、雲1線及158甲線3計畫，爭取「生活圈道路交通系統建設計畫（公路系統）」滾動式檢討案補助，經立委蘇治芬、劉建國協助爭取，在今年1月24日獲得公路總局審議通過，將於近期內提報交通部核定。

李進勇表示，3條道路計畫，已完成用地取得，今年獲取拓寬工程補助款，隨即著手進行相關施工作業，預計明年年底前完工，改善道路瓶頸，提供縣民更加便捷及安全的用路環境。1060328

(中央社)