時力：促轉條例應改為實踐轉型正義條例
時代力量立法院黨團總召徐永明今表示，盼能將促進轉型正義條例草案增列至本週五院會討論事項，並改名為「實踐」轉型正義條例，針對司法不法救濟及徵集政治檔案徵集更積極。
時代力量立法院黨團上午舉行黨團大會會後記者會，公布公益揭發保護法草案，針對公私部門的吹哨者，提供誘因及保護的完整法律體系。時力立委黃國昌說，盼能鼓勵知情者向相關機關提出舉發，使各層面相關的管制法規，不僅是事後處罰，還能發揮事前抑制的效果。
徐永明說，時力黨團將提出促轉條例修正動議，他認為促轉條例應該要改成「實踐」轉型正義條例，本來的規劃角度中納入黨產這一塊，應該要重新擬定，針對司法不法的救濟和政治檔案的徵集，也要有更積極的作為。
時力立委林昶佐說，不當黨產已經有政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例來規範，不需在促轉條例中處理，因此應作全盤調整；轉型正義的步驟及範圍應更完整，修正動議中也明列「實踐轉型正義委員會」，應推動人事的除垢，以及司法不法受害者相關救濟程序。
徐永明最後也呼籲，內政委員會上週審查兩岸協議爭督條例引發爭議，雖各黨團同意開聯席審查會議，但時程安排、哪個委員會負責主審等，都還有不同意見，黨團週五前將行文給立法院長蘇嘉全，請求召集朝野協商。1060328
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。