時力：促轉條例應改為實踐轉型正義條例

時代力量立法院黨團總召徐永明今表示，盼能將促進轉型正義條例草案增列至本週五院會討論事項，並改名為「實踐」轉型正義條例，針對司法不法救濟及徵集政治檔案徵集更積極。

時代力量立法院黨團上午舉行黨團大會會後記者會，公布公益揭發保護法草案，針對公私部門的吹哨者，提供誘因及保護的完整法律體系。時力立委黃國昌說，盼能鼓勵知情者向相關機關提出舉發，使各層面相關的管制法規，不僅是事後處罰，還能發揮事前抑制的效果。

徐永明說，時力黨團將提出促轉條例修正動議，他認為促轉條例應該要改成「實踐」轉型正義條例，本來的規劃角度中納入黨產這一塊，應該要重新擬定，針對司法不法的救濟和政治檔案的徵集，也要有更積極的作為。

時力立委林昶佐說，不當黨產已經有政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例來規範，不需在促轉條例中處理，因此應作全盤調整；轉型正義的步驟及範圍應更完整，修正動議中也明列「實踐轉型正義委員會」，應推動人事的除垢，以及司法不法受害者相關救濟程序。

徐永明最後也呼籲，內政委員會上週審查兩岸協議爭督條例引發爭議，雖各黨團同意開聯席審查會議，但時程安排、哪個委員會負責主審等，都還有不同意見，黨團週五前將行文給立法院長蘇嘉全，請求召集朝野協商。1060328

(中央社)