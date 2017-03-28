準備退休？馬雲：離開阿里巴巴只是時間問題

馬雲在「湖畔大學」演講，談到了自己的退休計劃。(圖/彭湃新聞)

阿里巴巴董事局主席馬雲近日出席「湖畔大學」活動，他在現場表示，自己離開阿里巴巴只是時間上的問題，也已經把準備後的事設計妥當。

據陸媒《澎湃新聞》報導，「湖畔大學」第三屆開學典禮昨天(27日)在杭州舉辦，有多位創業人士出席盛會，其中包括了羅輯思維創始人羅振宇、巨匠文化聯合創始人胡海泉等人。馬雲當天也到場作了近3小時的經驗分享，甚至談到了接班計劃。

馬雲說：「2009年開展接班人梯隊訓練，到2012年差不多完成，因此我辭去集團執行長(CEO)的職務。到現在，阿里巴巴與螞蟻金服的執行長基本上都能擔當重任。」

馬雲接著說：「我現在離開公司問題不是太大，至於要講到底是什麼時候，這就涉及到上市公司信息披露規定。但我去年在空中飛了820小時，意味著我在杭州總公司的時間已越來越少。」

馬雲表示：「離開阿里巴巴可能只是時間問題而已，我也在準備退休以後的事情。把退休之後的事設計好，接著就可以期待有一天往那兒去了！」

「湖畔大學」是一所由馬雲、馮侖、郭廣昌、史玉柱、沈國軍、錢穎一、蔡洪濱、邵曉鋒在杭州創辦的學校，8人成為第一批校董事會成員，馬雲擔任第一任校長。該校入學條件為：創業三年以上、團隊超過30人。

(中時電子報)