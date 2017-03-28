父女破冰！謝金燕伴豬哥亮治療「爸爸對不起」

謝金燕傳赴豬哥亮病房陪伴。（圖／本報系資料照)

豬哥亮與謝金燕發出共同聲明！（圖／經紀公司）

「電音女神」謝金燕和豬哥亮心結多年難解，去年她在演唱會自揭家醜後，就暫別台灣歌壇，不過父女倆雖沒破冰，但只要爸爸電影上映，她都會私下包場力挺，這次豬哥亮再度住院，據悉，謝金燕也第一時間趕到病房陪伴。

謝金燕去年在演唱會揭父親豬哥亮家醜後，就消聲匿跡遠離是非，據悉，她聽聞豬哥亮再度住院，第一時間就趕到病房全程陪伴，父女倆終於在此刻破鏡重圓。

豬哥亮雖然一度傳出病危，還爆出在尋找適合的塔位，不過他的經紀人回應他目前沒事，感謝各界關心；且最令人揪心的是，豬哥亮病重這段期間，謝金燕也終於和父親破冰，兩人今天更發出聯合聲明，謝金燕透露陪伴爸爸治療這段期間，「身為女兒的我跟爸爸說聲對不起、爸爸對不起、爸爸對不起、女兒愛你，爸爸也對我說對不起、女兒對不起、爸爸愛妳，每天我們互相道愛、道歉、道謝、道晚安！」父女倆終於再次搭上線。

聲明全文如下：

今日有媒體轉述網路瘋傳，家父病逝消息，特此慎重澄清，此為誤傳之不實傳聞。

為尊重醫院其他病患及當事人的就醫權益及尊嚴請各媒體以正視聽，更懇切拜託媒體朋友切勿打擾醫療院所、病患及其家屬。

在此跟台灣所有喜愛豬哥亮、謝金燕的親朋好友及影、歌迷說聲謝謝，謝謝大家的關心，更為這幾年父女倆人之家務事造成大家的困擾及煩心說聲抱歉，這段暫離台灣演藝圈的期間，我已與爸爸團員，目前持續陪伴爸爸治療中，希望大家給我們一個空間，讓爸爸安心治療、休養！身為女兒的我跟爸爸說聲對不起、爸爸對不起、爸爸對不起、女兒愛你，爸爸也對我說對不起、女兒對不起、爸爸愛妳，每天我們互相道愛、道歉、道謝、道晚安!

祝福大家平平安安 健健康康 喜喜樂樂！

(中時電子報)