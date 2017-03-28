助社區培力中心深耕 台中祭4找
台中市政府為了讓社區服務深耕，除成立6區「社區培力中心」，今天更舉辦整合活動，祭出「4找」找問題、找方法、找資源、找人才等，協助社區依在地需求提供多元服務。
台中市社區培力中心共分為6區提供服務，各區負責機構分別為靜宜大學、財團法人老五老基金會、社團法人台灣福氣社區關懷協會、社團法人台灣公益CEO協會、財團法人台中市私立衡山社會福利基金會、亞洲大學等。
台中市社會局上午在市府舉辦「整合注入，服務深耕─台中市首創社區培力中心」活動，邀請市府一級機關、區公所、社區發展協會代表及社區培力中心夥伴共同參與，由台中市副市長林依瑩主持啟動儀式。
林依瑩指出，由於社區範圍較小、資源有限，且社區能力及發展程度差異大，社區人才培植不易，個別獨立發展社區營造及福利工作，所產生的效益較難擴大，為建立主區扎根、在地服務的理念與加強培力社區組織，社區培力中心將與各區公所聯合協助社區「4找」。
所謂「4找」，林依瑩解釋說，就是找問題、找方法、找資源、找人才等，初步將積極導入市府重點計畫，包括社區照顧據點、樂齡教室、課後照顧、身障者關懷據點、新住民服務、國際志工、世界花博、環保綠能、美感教育、城食森林、社區治安等多元服務。
此外，在今天的活動中，港洲營建事業公司為了協助市府加強推動托老一條龍的成效，特別捐贈一輛9人座社區巡迴輔導車，讓市府投入輔導社區工作更有效能，由林依瑩代表受贈，並致贈感謝狀感謝業者熱心公益。1060328
(中央社)
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